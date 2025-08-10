ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Обявиха бедствено положение
Във връзка с възникнал пожар в землището на с. Сливово, обхванал впоследствие и землищата на селата Синьо Камене и Гранитец на територията на общ.Средец и застрашаващ здравето и имуществото на населението в района,
със заповед на кмета на общината е обявено бедствено положение в землищата на селата Сливово, Синьо Камене и Гранитец!
Призоваваме гражданите да изпълняват указанията на компетентните органи, съобщиха от община Средец.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 196
|предишна страница [ 1/33 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Правителството отговори на Радев за държавните имоти
12:10 / 10.08.2025
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабе...
12:08 / 10.08.2025
Експерт предупреди за еврото: Да се внимава с измами при обмен на...
12:09 / 10.08.2025
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно...
12:09 / 10.08.2025
Христо Крушарски за тайните на фамилия Живкови
12:09 / 10.08.2025
Пожарът в Сунгурларе: Има голяма опасност положението отново да и...
09:59 / 10.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
Ивайло Везенков – аут от новините на bTV! Нов водещ сяда на стола му
12:35 / 08.08.2025
Точно така е изглеждал плажът в Бургас преди 100 години
10:39 / 08.08.2025
Затварят за движение част от тази бургаска улица през почивните дни
09:51 / 08.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета