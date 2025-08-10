Обявиха бедствено положение

© На вниманието на гражданите на община Средец!



Във връзка с възникнал пожар в землището на с. Сливово, обхванал впоследствие и землищата на селата Синьо Камене и Гранитец на територията на общ.Средец и застрашаващ здравето и имуществото на населението в района,



със заповед на кмета на общината е обявено бедствено положение в землищата на селата Сливово, Синьо Камене и Гранитец!



Призоваваме гражданите да изпълняват указанията на компетентните органи, съобщиха от община Средец.