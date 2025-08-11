ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Пожарът край средецкото село Сливово е локализиран
Това съобщи за Burgas24.bg старши комисар Николай Николаев, директор на пожарната в Бургас.
"Вътре в изгорялата територия има няколко огнища, като и в момента колегите продължават да работят на място. Надяваме се на добри условия, да няма вятър и да успеем днес да го загасим", подчерта той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 198
|предишна страница [ 1/33 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Четвърти ден продължава битката с пожара край Сунгурларе
08:22 / 11.08.2025
Той носи храна и вода на пожарникари и доброволци, борещи се с пл...
21:54 / 10.08.2025
Заради адския пожар: Кметът на Сунгурларе обяви бедствено положен...
14:48 / 09.08.2025
Ад в Сунгурларе, огънят изпепелява всичко, десетки са евакуиранит...
13:59 / 09.08.2025
Задържаха извършителя на умишлено предизвикания пожар в община Ср...
20:50 / 08.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Нос "Червенка" в община Созопол е имот с отпаднала необходимост
19:39 / 09.08.2025
МВР - Бургас издирва агресивна жена, ако я видите, звъннете на 112
15:47 / 09.08.2025
Денис Ризов се завръща, празнува голямо събитие
11:36 / 09.08.2025
Ръст на случаите на салмонела и чревните инфекции по Черноморието
09:26 / 09.08.2025
Ад в Сунгурларе, огънят изпепелява всичко, десетки са евакуираните
13:59 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета