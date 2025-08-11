Пожарът край средецкото село Сливово е локализиран

© Снимката е илюстративна Пожарът край средецкото село Сливово, заради който в района вчера бе обявено бедствено положение, е локализиран.



Това съобщи за Burgas24.bg старши комисар Николай Николаев, директор на пожарната в Бургас.



"Вътре в изгорялата територия има няколко огнища, като и в момента колегите продължават да работят на място. Надяваме се на добри условия, да няма вятър и да успеем днес да го загасим", подчерта той.