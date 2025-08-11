© Четвърти ден продължава битката с пожара край Сунгурларе – по суша и въздух.



В борбата с огъня се включиха два шведски самолета и един вертолет "Блек Хоук“ от базата в Ново село.



Пожарът е започнал от главния път, където минават много автомобили, най-вероятно от хвърлен фас.



През цялата нощ на терен останаха 11 пожарни коли. Екипите изчакаха тъмната част на деня, когато вятърът стихва, за да влязат по-близо до огнището на пожара.



В неделя следобед той се разгоря най-силно между селата Бероново и Скала, но остана далеч от къщите и не създаде опасност за хората, предаде bTV.



Остава готовността за евакуация при необходимост, както и обявеното бедствено положение за Сунгурларе и селата Бероново, Славянци, Скала и Балабанчево.