Пожарът в Сунгурларско отново се разраснал. Това съобщиха от полицията в Бургас.



Причината за възпалването на огъня е обърнатата посока на вятъра и неговата скорост. От полицията съобщават, че огънят се движи към село Скала. Към населеното място са преносочени земеделска техника, трактори с брани, които да пресекат нивите и да спрат огъня.



Кметът на Сунгурларе е на терен и съблюдава ситуацията. Има готовност за евакуация на населението.



На терен продължават да се борят 9 противопожарни екипа от Бургас, Карнобат и Царево, двата хеликоптера и два шведски самолета, земеделци с техника и доброволци.



