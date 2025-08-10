ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Пожарът в Сунгурларе: Има голяма опасност положението отново да излезе извън контрол, ако вятърът обърне посоката
На терен, в момента има общо девет пожарни екипа от Бургас, Карнобат и Царево, както и хеликоптера от Ново село. Всеки момент се очаква да пристигне още един хеликоптер "Кугър" и двата шведски самолета, както и два булдозера.
Земеделски производители от региона помагат активно в борбата с огъня, като са ангажирали техниката, с която разполагат и носят вода. С пожарите се борят и доброволци. Опасност за жителите във въпросните села и техните домове и стопанства няма.
Заповедта на кмета остава в сила до пълното потушаване на огъня. На този етап не може да се кажат какви точно са щетите, както и колко точно е изгорялата площ. Въпреки, че пожарът към момента, е овладян все още има голяма опасност положението отново да излезе извън контрол, ако вятърът обърне своята посока, затова ситуацията се следи много внимателно.
Евакуираните през вчерашния ден възрастни хора от домът за лица с увреждания в с. Славянци няма да бъдат върнати в дома през днешния ден. На място са директорът на РДПБЗН старши комисар Николай Николаев, областния управител на Обл. Бургас Владимир Крумов, Калин Стоянов, Исмаил Осман.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 9
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Откриха тялото на изчезналия в Охридското езеро български водолаз...
09:59 / 10.08.2025
Празник е! Почитаме закрилника на готвачите
09:58 / 10.08.2025
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец
09:53 / 10.08.2025
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
09:54 / 10.08.2025
Предупреждение: Горещини и екстремален риск от пожари
09:55 / 10.08.2025
Борбата с огъня продължава: Остава бедственото положение в Сунгур...
09:55 / 10.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
Ивайло Везенков – аут от новините на bTV! Нов водещ сяда на стола му
12:35 / 08.08.2025
Затварят за движение част от тази бургаска улица през почивните дни
09:51 / 08.08.2025
Коли полетяха в нива до АМ "Тракия"! Деца и жена са в болница!
14:23 / 08.08.2025
Точно така е изглеждал плажът в Бургас преди 100 години
10:39 / 08.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета