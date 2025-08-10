ЗАРЕЖДАНЕ...
|Той носи храна и вода на пожарникари и доброволци, борещи се с пламъците край Сунгурларе
Снимките бяха публикувани във Фейсбук от фоторепортера Иван Янев.
В поста си той пише: "Изглежда все едно е Феникс - роден от пепелта. Стана ми кеф, че се запознахме. И утре ще е на пожара....".
Огнената стихия не стихва вече трети ден. По-рано днес пожарът отново се възпламени заради силния вятър.
