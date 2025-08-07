Джартов: Пожарът в Харманли е унищожил близо 30 000 декара площ

© Пожарът в Харманли е засегнал близо 30 000 декара площ. В по-голямата си част по периметъра е локализиран, но не изцяло. Това каза на брифинг директорът на "Пожарна безопасност и защита на населението“ Александър Джартов.



"Започна да има и по-силен вятър, така че основно усилията са да го запазим в тези граници, които е до момента. Не може да кажем, че е изцяло овладян или локализиран", посочи Джартов.



Той обясни, че огнищата, които се разпалват отново са в рамките на горялото.



Директорът на ГДПБЗН каза, че това е най-големият по площ в страната пожар, а другият, който все още представлява предизвикателство е в Пирин". Позитивното, както го определи Джартов е, че в района е бил доставен автомобил с вода, с който да се "атакува фронта, което до този момент не е било възможно".



Пожарите през юли са около 3500 и бележат ръст с 20% сравнение със същия месец на миналата година. "Прави се впечатление, че повечето от пожарите започват след единадесет часа, което означава, че се предизвикат в най-опасната част от денонощието", обясни Джартов.