Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Джартов: Пожарът в Харманли е унищожил близо 30 000 декара площ
Автор: Елиза Дечева 16:10Коментари (0)18
©
Пожарът в Харманли е засегнал близо 30 000 декара площ. В по-голямата си част по периметъра е локализиран, но не изцяло. Това каза на брифинг директорът на "Пожарна безопасност и защита на населението“ Александър Джартов. 

"Започна да има и по-силен вятър, така че основно усилията са да го запазим в тези граници, които е до момента. Не може да кажем, че е изцяло овладян или локализиран", посочи Джартов.

Той обясни, че огнищата, които се разпалват отново са в рамките на горялото. 

Директорът на ГДПБЗН каза, че това е най-големият по площ в страната пожар, а другият, който все още представлява предизвикателство е в Пирин". Позитивното, както го определи Джартов е, че в района е бил доставен автомобил с вода, с който да се "атакува фронта, което до този момент не е било възможно". 

Пожарите през юли са около 3500 и бележат ръст с 20% сравнение със същия месец на миналата година. "Прави се впечатление, че повечето от пожарите започват след единадесет часа, което означава, че се предизвикат в най-опасната част от денонощието", обясни Джартов.



Още по темата: общо новини по темата: 186
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
06.08.2025 »
06.08.2025 »
предишна страница [ 1/31 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Шефката на КЗП е предложена за важен пост
14:50 / 07.08.2025
Мъчителят на Дебора излиза на свобода срещу 10 000 лева
14:50 / 07.08.2025
Здравното министерство започва проверки в салоните за маникюр
14:51 / 07.08.2025
Голяма промяна, която засяга таксите при теглене от банкомат!
14:10 / 07.08.2025
Брутално: Без колани, с дете в скута и с 200 км/ч
14:07 / 07.08.2025
Вирусолог: Основният проблем на вируса чикунгуня е продължителнат...
14:09 / 07.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Попълване на регулатори
Зверство срещу 18-годишно момиче
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: