Лоша новина за пожара на АМ "Тракия"

© Пожарът край магистрала "Тракия" се разгоря отново в едната си част и наближи мантинелата. Това съобщиха от полицията в Пазарджик, предава Plovdiv24.bg.



Движението по посока за Бургас отново е ограничено само в изпреварваща лента.



Три екипа огнеборци се опитват да локализират огъня. Припомняме, че горят сухи треви, а задръстването заради задимяването е огромно. Шофьорите се призовават да карат с повишено внимание.