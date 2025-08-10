ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето какво идва утре
Днес след обяд ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в югоизточните райони умерен източен вятър. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 34° и 39°. Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще е близко до средното за месеца.
През нощта ще бъде ясно. Ще духа слаб южен вятър. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от изток-североизток. Ще е горещо с максимални температури между 35° и 40°.
В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 21°.
По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°.
Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
общо новини по темата: 579
