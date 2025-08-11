ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|НИМХ с пълна прогноза до края на седмицата, ще бъде много горещо - има и кодове!
В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 21°.
По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, съобщиха от НИМХ.
Във вторник ще има временни увеличения на облачността. Ще е почти без валежи, само на отделни места в планините след обяд е възможно да превали краткотрайно. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса.
През следващите дни до края на седмицата ще бъде слънчево и сухо, с преобладаващи максимални температури между 30° и 35°. Вятърът ще се запази от изток-североизток, но в повече райони по-често ще бъде умерен, към неделя ще отслабне.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 581
|предишна страница [ 1/97 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Започва оценка на кандидатите за КПКОНПИ
08:41 / 11.08.2025
Руският театрален режисьор Юрий Бутусов се е удавил в Созопол
18:27 / 10.08.2025
Почина националният консултант по инфекциозни болести
18:27 / 10.08.2025
Киселова за думите на президента: Нищо не е продавано, изказванет...
18:27 / 10.08.2025
Пожарът в Сунгурларско отново се разраства, огънят заплашва село ...
16:31 / 10.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
Нос "Червенка" в община Созопол е имот с отпаднала необходимост
19:39 / 09.08.2025
МВР - Бургас издирва агресивна жена, ако я видите, звъннете на 112
15:47 / 09.08.2025
Денис Ризов се завръща, празнува голямо събитие
11:36 / 09.08.2025
Ръст на случаите на салмонела и чревните инфекции по Черноморието
09:26 / 09.08.2025
Ад в Сунгурларе, огънят изпепелява всичко, десетки са евакуираните
13:59 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета