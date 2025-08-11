© Фейсбук виж галерията Българин засне опасните лилави медузи в Гърция. Това стана ясно от негова публикация в социалните мрежи. Той ги е видял в района на Паралия.



Припомняме, че в края на месец юли гръцките власти предупредиха за поява на лилави медузи, които са опасни за хората.



При ужилване от лилава медуза хората имат болезнени симптоми и трябва да се обърнат към лекар.



Районите, в които са забелязани са Халкидики, Катерини и Евия. Има ги също до Солун, както и на островите Скиатос и Скопелос.