Съпредседателят на "Да, България“ Ивайло Мирчев изрази остро несъгласие с решението на "Продължаваме промяната“ (ПП) да се отдели в самостоятелна парламентарна група, определяйки хода като стратегическа грешка. В ефира на bTV той посочи, че това действие противоречи на очакванията на гласоподавателите само броени дни след края на изборния процес.

Решението

Ивайло Мирчев, подчерта, че Националният съвет на неговата партия е подкрепил запазването на общата група почти единодушно, със само един глас в полза на разделянето.

Мирчев разкритикува предложения от ПП документ за "общ съюз за парламентарни действия“, като го нарече особен, непълен и съдържащ предимно намерения без ясна структура. По думите му, "Да, България“ са направили опит да предотвратят разцеплението, тъй като е несправедливо към избирателите коалицията да се разпада веднага след вота.

Изборите през есента

Въпреки признатите различия в икономическите политики, особено по отношение на социалните плащания "на калпак“, Мирчев определи дебатите като нормални за всяка коалиция и призова за липса на емоционални реакции. Той не изключи възможността за общ кандидат на предстоящите президентски избори, но посочи, че обсъждането на конкретни имена, включително на служебния премиер Андрей Гюров, е преждевременно и вредно в настоящия момент.