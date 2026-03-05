Иван Христанов в интервю за предаването "Лице в лице“ по bTV.
В началото на разговора министърът коментира посещението на народни представители в сградата на Министерството. По думите му твърденията, че е избягвал среща, не отговарят на истината. "Първо, не съм се изплъзвал – имах предварително планирана работа, която изискваше да се тръгне с екипи и от други агенции. Това беше планиран ангажимент отдавна“, отбеляза Христанов. Той подчерта, че от Министерството вече е била разпространена официална позиция и определи подобни действия като неадекватни.
Министър Христанов говори и за нападките към изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски, като подчерта, че според него става дума за пример за институционален натиск. По думите му подобни практики не са изолирани случаи. Той припомни, че след общественото внимание около дейността на граничния пункт ГКПП "Капитан Андреево“ през 2022 г., д-р Мавровски е срещнал сериозни трудности в работата си. "По отношение на г-н Мавровски има репресия и той не е единственият случай, върху когото се упражнява натиск“, посочи министърът.
Според него съществуват и опити за дискредитиране на хора, работещи с него. Той подчерта, че в публичното пространство се разпространява информация, придобита по нерегламентиран начин, както и материали, които според него са част от умишлени атаки. На въпрос на водещата на предаването за публикациите в медийното пространство за неговата съветничка, той отговори кратко и ясно: "Тя има чисто свидетелство за съдимост и работя с нея. По случая бяха разпространени снимки с изкуствен интелект, които са преднамерени атаки“, коментира Христанов и допълни, че е подготвен за подобен тип натиск.
В интервюто министърът обърна внимание и на необходимостта от по-силен държавен контрол по границата. Той съобщи, че е изискал цялата документация, свързана с дейностите на граничния пункт Капитан Андреево“. По думите му ключов проблем е, че част от процесите около обработката на товарите са били предоставени на частни структури. "В 49-ото Народно събрание беше предложен законопроект, в който изрично беше записано, че товаро-разтоварната дейност трябва да се извършва само от държавни служители“, отбеляза Христанов. Той подчерта, че Министерството има намерение да възстанови тази практика, както е било в периода 2022–2023 г., тъй като според него частният контрол върху тези дейности създава риск от влияние върху фитосанитарния контрол и митническите проверки. По думите му съществуват и сигнали за злоупотреби около лабораторния контрол на границата. Министърът посочи, че практики на натиск върху превозвачи могат да създадат предпоставки за корупционни схеми, като подчерта необходимостта държавата да възстанови пълния контрол върху тези процеси.
Министър Христанов коментира случая и със стопанството на Бай Рибан. Той посочи, че Министерството води активен диалог със собствениците и търси решение, което да защити както фермерите, така и икономическите интереси на страната. Според него в обществото често се представя фалшива дилема. "В обществото се опитват да поставят избора – или ги убивайте, или ги пускайте на полето“, каза министърът. По думите му и двата крайни сценария биха имали тежки последици – или ще се подкопае доверието в институциите, или ще се постави под риск износът на българска продукция.
В разговора беше засегната и темата за контрола върху храните. Министърът даде пример със случай от последните дни, при който е била установена партида слънчоглед, третирана с два различни пестицида. Според него подобни проверки са ключови за гарантиране на безопасността на храните и за предотвратяване на попадане на рискови продукти на пазара.
Христанов обърна внимание и на сигнал за сериозни разминавания в разходите за обработка и изгаряне на животински отпадъци. Той съобщи, че по случая е подаден сигнал и се работи съвместно с органите на реда за установяване на собствеността и договорните отношения около използваната техника. По думите му са били плащани значително завишени суми за наем на техника, което според него показва системен проблем в управлението на процеса. Министърът допълни, че институциите вече са сезирани и по друг сигнал, свързан с фирма, която е уведомила, че възнамерява да прекрати дейността си в сектор, важен за обработката на животински отпадъци. По този повод са уведомени службите за сигурност и правителството, за да се гарантира непрекъсваемостта на процеса и защитата на обществения интерес.
