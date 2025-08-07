Новини
КРС с важен апел към местната власт във връзка с пожарите в страната
Автор: ИА Фокус 17:35
©
Комисията за регулиране на съобщенията да изпрати писмо до Националното сдружение на общините в Република България за съдействие с оглед уведомяване на кметствата на територията на страната за необходимостта в кратък срок да подадат искане за издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър във връзка с осигуряване на дейностите по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, както и отстраняване на последиците от тях. Това реши на редовно заседание КРС.

Целта е да се подпомогнат създадените доброволни формирования.

Към настоящия момент КРС е издала разрешения на 25 от общо 266 общини в България.

Предпоставка за издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър е към кмета на общината да има създадено доброволно формирование.

Издаването на разрешение в конкретния случай е по силата на Закона за защита при бедствия. КРС ще проведе диалог и с представители на доброволни формирования към юридически лица и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" с цел подпомагане дейностите при бедствия и аварии.



