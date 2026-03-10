Надежда Нейнски, предаде репортер на ФОКУС.
По думите ѝ операцията е изисквала прецизност и денонощна координация. "Проведохме я с мисъл и грижа за здравето и живота на хората", допълни тя.
"Важно е да се каже, че не бяхме сами в тези усилия. Сформираният от мен Кризисен щаб и съответните служби в МВнР бяха в постоянна връзка с Министерството на туризма, с Министерството на транспорта и съобщенията, с ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация" и с Държавния авиационен оператор. Благодарение на доброто ни сътрудничество с партньорски държави успяхме с тяхна помощ да изведем от региона български граждани. Това са Австрия, САЩ, Турция, Португалия и Унгария. Имахме предложение от съседна Гърция, а самите ние предоставихме съдействие на граждани от Румъния, Германия, Франция, САЩ, Австрия, Латвия, Полша и Швеция, намиращи се в зоната на активните военни действия", подчерта външният министър.
По време на брифинга в МВнР тя представи екипа на Ситуационния център. "Тези колеги бяха денонощно на разположение през тези 11 дни. Благодарение на тях и на директора на Ситуационния център ние успяхме да приберем у нас над 2600 българи. Проведени са повече 15 000 телефонни разговори и са обработени са над 6500 имейла", каза още Надежда Нейнски.
Очаква се тази вечер около 19:00 часа, българско време, да излети полет от Рияд, като на борда му ще се качат български граждани и временно или дългосрочно пребиваващи в Саудитска Арабия, Катар, Кувейт и Бахрейн.
"Тази част от операцията по извеждане на нашите сънародници от региона на Близкия изток и Иран беше най-сложната и изискваща прецизна координация, вътрешно между Кризисния щаб на МВнР и задграничните ни представителства, защото това означава комбинация от сухопътни конвои, организирани от нашите представителства, осигуряване на транспортиране чрез партньорски държави, прецизно определяне на времеви интервали и логистични маршрути, за да може да съберем трите лъча - от Катар, Кувейт и Бахрейн в правилния момент за пътуване от Рияд", коментира служебният външен министър.
Директорът на Ситуационния център - Ирена Димитрова - изнесе данни относно евакуацията на българите през тези дни. "До Обединените арабски емирства са осъществени 6 полета на правителството и 5 полета на частни компании. От Катар, Кувейт, Бахрейн и Саудитска Арабия, освен тези 170 души, които се очакват днес, има още 50 граждани, качени на различни полети. От Оман са прибрани 120 души, от Йордания – 130 души, от Ирак – 20 души, от Израел – 18 души, превозени със сухопътен транспорт", заяви тя.
