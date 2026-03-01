Николай Младенов в социалните мрежи.
Младенов посочи, че разходите за тези допълнителни нощувки се поемат изцяло от DCT – хотелите просто изпращат фактурите директно към специалния екип за бизнес непрекъснатост, без да натоварват гостите или себе си.
"Това важи за всички, които са достигнали датата на напускане (check-out), но не могат да заминат поради обстоятелства извън техния контрол", написа още той.
Николай Младенов: Всички хотели в Абу Даби с безплатен престой за гости, блокирани след 28 февруари
