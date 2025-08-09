Пожар на АМ "Тракия" в посока Бургас

© Фокус Архив Пожар гори на 86 км на магистрала "Тракия" посока Бургас. Това съобщават пътуващи в социалните мрежи.



Движението преминава в една лента в продължение на 500 метра. Към този момент няма данни какво е причинило огъня.



От пресцентъра на МВР съобщиха за "Фокус", че не разполагат с повече информация по случая.



Шофирайте внимателно.