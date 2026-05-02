"Прогресивна България“ (ПБ) започва работа в 52-рото Народно събрание със серия от законопроекти, насочени към овладяване на галопиращите цени и подобряване на икономическото благосъстояние на гражданите. Председателят на парламентарната група Петър Витанов обяви, че приоритет ще бъдат и реформите в съдебната система, както и спешното приемане на закони, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), за да се предотвратят мащабни финансови загуби.

Данните сочат, че страната е изправена пред риск да загуби 367 милиона евро само по перото за КПКОНПИ, ако промените в закона не бъдат приети в максимално кратък срок.

Според Петър Витанов състоянието на публичните финанси е критично, като дефицитът за годината се прогнозира на 7%, дори при пълно усвояване на средствата по ПВУ. Той посочи, че предстои проверка за "скрити разходи“ и неплатени фактури от предходни периоди. "Евростат“ вече коригира данните за дефицита от миналата година на 3,5%, което поставя страната в ситуация на свръхдефицит.

"Не по малко смислено нещо на първи етап е да установим какви са скритите разходи, защото има скрити в чекмеджетата фактури, има прехвърлени плащания от миналата за тази година. Дори "Евростат" излезе с актуализирани данни за дефицита м.г., че ние сме в свръхдефицит и според тях е 3,5%, а предстои още една актуализация и корекция през октомври. Така, че състоянието на публичните финанси е критично и не по-малко важно е установяването на реалното състояние и мерките за структурни реформи. Всичко това ще излезе в рамките на един месец в рамките на "Прогресивна България", категоричен бе той по време на участеито си в БНТ.

В новия парламент "Прогресивна България“ планира да наложи по-сериозен и "скучен“ работен тон, далеч от досегашните скандали. Витанов подчерта, че мнозинството ще прояви демократизъм към опозицията при разпределението на комисиите, като целта е връщане на парламентарните традиции. Същевременно той заяви категорична безкомпромисност към олигархичния модел, олицетворяван от Борисов и Пеевски, и обеща безпощадни действия по законов път.

Относно съставянето на правителство, Витанов потвърди, че президентът Румен Радев разполага с необходимия управленски капацитет и хора с опит. Очаква се процесът по връчване на мандата и попълване на състава на Министерския съвет да приключи в най-кратки срокове, вероятно веднага след 9 май. Първата задача на новия кабинет ще бъде детайлен анализ на катастрофалното, по думите му, състояние на държавните ведомства и хазната.