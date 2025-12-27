Полицаи и шофьори помогнаха на възрастна жена, аварирала в канавка насред пътя
© Facebook/Николай Резашки
Ето какво разказва във Facebook той:
Възрастна жена поднесе с колата си по пътя за Берковица и се обърна в канавката. Спрях. Полицаите, които вместо да са със семействата си на този светъл празник бяха на работа и бяха пристигнали на място първи. Спряха още коли и за минути се събрахме хора, които нямаше как да не помогнат и да не спасят положението.
Коледно чудо - една жена ще се прибере на топло при близките си, а ние показахме, че в трудните моменти сме хора.
"Винаги съм вярвал, че сме сплотен народ, но просто често ни убеждават в обратното", пише още той.
ФОКУС ви съветва да не тръгвате на път, ако автомобилът ви не е подговен за зимните условия!
Още по темата
/
Николина Чакърдъкова: Това, че останах да живея в Гоце Делчев ме съхрани като личност и човек, който е енергичен и с жив дух
14:50
Йотова: За да има България бъдеще, трябва да спрем с този нихилизъм към собствената ни памет и история
14:47
Тервел Пулев в деня на бащата: Търсим място, където да има пространство децата да са заедно, братовчедите да се видят, а ние да поговорим спокойно
26.12
Патриарх Даниил: Във времена като сегашните Православната църква е длъжна още по-високо да издигне своя глас
26.12
Заседяването около масата по празниците вдига холестерола – риск и за хората с нормални стойности
26.12
Още от категорията
/
Програмисти създадоха онлайн калкулатор, който бързо изчислява връщането на ресто в евро и лев
11:18
НИМХ: Внимание, студено!
26.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина Мария Карафезиева
14:47
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.