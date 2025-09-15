Новини
Просветният министър с ценен подарък за всяко училище, в което откри годината днес
Автор: Илиана Пенова 14:36Коментари (0)132
©
Министър Вълчев подари 10 тома с произведенията на Вазов на училищата, в които откри годината, по случай 175 години от рождението на писателя.

15 септември е един от най-истинските и слънчеви дни – празник на детските усмивки, цветята и уважението към учителите. Ден, в който мислим за бъдещето с вяра, надежда и оптимизъм. С тези думи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри новата учебна година в 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов" в София. Според него този ден е особено специален, защото днес повече от всякога гледаме към образованието с оптимизъм и вярваме, че децата ни ще бъдат по-добри хора от нас.

"Желая много здраве и сили на учителите, защото на тях сме поверили най-важната мисия – да направят децата ни знаещи, можещи и добри хора. Чрез тях ние вярваме в бъдещето“, изтъкна министърът.

Вълчев пожела успешна и здрава учебна година на всички деца и ученици. "Нека имат мотивация за учене и да продължават да четат с интерес. А на родителите пожелавам да имат възможност да подкрепят децата си и да се радват на успехите им“, допълни още той.

Министърът поздрави ръководството и колектива на училището, както и общината за усилията им да развиват и модернизират не само обучението, а и учебната среда. "Радвам се да видя обновената материална база и постигнатите резултати по програмата за модернизацията на детските площадки и дворовете“, добави той.

Директорът на 119. СУ Диян Стаматов също благодари за финансирането на новата им спортна площадка, а на училищното настоятелство – за новата училищна библиотека. "Надявам се след дългата ваканция учениците ни да се чувстват още по-уютно и по-мотивирани в училище“, изтъкна той.

Тази година 140 първокласници прекрачиха прага на 119. СУ. "Пожелавам Ви през следващите 12 години да следвате любимите си преподаватели с доверие и вдъхновение“, обърна се към тях директорът.

Малко по-късно през деня министърът откри учебната година и в 200. ОУ "Отец Паисий" в село Лозен.

На двете образователни институции той подари по 10 тома с произведенията на Иван Вазов като символ на духовността и връзката между традиция и бъдеще.

Тази година се навършват 175 години от рождението на Патриарха на българската литература.

"Радвам, се че днес съм в това малко училище, но с голяма история“, каза министър Вълчев. Той поздрави директора Цветелина Генчева за изградената активна училищна общност и добрите практики в образователната институция. "Децата са мотивирани да учат. Нека един ден, когато успеят, да си спомнят, че това в голяма степен се дължи на основното им училище, и най-вече на учителите им“, завърши министърът.

На събитието днес присъстваха кметовете на район "Панчарево“ Евгения Алексиева, на село Лозен Васил Станчев, на район "Изгрев“ д-р Делян Георгиев, началникът на РУО в град София д-р Елеонора Лилова, учители, родители и ученици.



