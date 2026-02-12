Илияна Йотова да връчи на Андрей Грюров мандат за съставяне на служебно правителство, Синдикалната организация на държавните служители в МВР изразява надежда, че и изборът на вътрешен министър ще бъде отговорен и мъдър. Това се казва в позиция на СОДС-МВР.
"Служебният министър на вътрешните работи ще има нелеката задача и отговорност да се справи с общественото недоверие към МВР, неразрешените проблеми, натрупани във времето, и най-важното – да гарантира пред обществото ни провеждането на честни избори.
Като държавни служители разчитаме на разумност, професионализъм и воля за законност при управлението на най-сложното и обществено ангажирано ведомство. По този начин ще бъдат защитени свободното право на избор и демократичните ценности", подчертават от синдиката.
Синдикатът в МВР: Изборът на вътрешен министър трябва да бъде отговорен
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Слави Трифонов: В България се е зародило нещо, за което ние сме чели само по книгите - секта, която използва сексуално малки деца
20:27
Станислав Анастасов: Знаем защо Мирчев пуска фалшиви димки по време на изслушването за трагедията в хижа "Петрохан"
11.02
Без следа по случая "Петрохан": Няма данни кой е поискал споразумение с агенцията за защитените територии
11.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.