Росен Желязков по повод Деня на народните будители.
Той благодари на учителите, не само за техния всеотдаен труд, а за това, че те са онези, които дават вдъхновението, дават знанието и най-вече добродетелите и вярата в доброто.
"Вече повече от 100 години в България празнуваме Деня на народните будители на тази дата, на датата, на която честваме и Свети Иван Рилски, който е покровител на България. Повече от 100 години ние се обръщаме към всички онези, които са дали своя принос, волно или неволно, за това българският дух да преживее трудни времена и да пребъдва", каза още премиерът.
Желязков: Следвайте примерите на будителите
©
Още по темата
/
Честит празник, българи!
08:37
Радев: Днешните будители имат смелостта да изричат истината и силата да се борят с невежеството
01.11
Асен Александров: Или сме лицемерни, или сме превъзбудени, но в третото десетилетие на XXI век трябва да вземем важно решение
01.11
Иван Гранитски: Трябва ни едно разтърсване - като земетресение от девета степен по скалата на Рихтер
01.11
Още от категорията
/
Министър Мундров: През 2026 г. и досието на родителите ни трябва да е видимо в нашите профили в "еЗдраве"
13:46
На първо четене: Депутатите приеха проекта за спирането на износа на дизел и авиационно гориво
31.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.