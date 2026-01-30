Димитър Николов обяви, че морският град е провел разговори за провеждане там на турнира от Волейболната лига на нациите, който България ще приеме през сезон 2027.
"Разговаряхме с Българската федерация по волейбол Бургас следващата година да бъде домакин на турнира Лига на нациите. Тепърва предстоят допълнителни разговори, ще бъдат взети решения по домакинството и финансовото обезпечение на спортното събитие. Това допълнително ще стимулира интереса на децата и младите хора към волейбола и спорта като цяло“, заяви той.
Това означава, че Бургас, с "Арена Бургас" като съоръжение, е основен фаворит за спечелване на домакинството. Останалите, които ще се борят за приемане на надпреварата са София, Варна, Русе и Пловдив. Причината е, че в тези градове има подходящи големи зали, които могат да поберат повече зрители, за да гледат срещите на световните ни вицешампиони.
"Арена Бургас" е фаворит да приеме Волейболната лига на нациите през 2027-а
© БФ Волейбол
Още по темата
/
Още от категорията
/
Поради голям интерес: Курсът по китайски език и култура във Филиала на СУ "Св. Климент Охридски" в Бургас стартира в 2 групи
28.01
Кметът на Созопол: Без тази стъпка скоро хората щяха да си хвърлят боклука пред вратите на кметовете
23.01
Конкурсът за космическия лагер по модел на NASA - Space Camp Turkiye стартира за учебната година
23.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Млад мъж е намерен мъртъв в курорта Свети Влас
21:06 / 29.01.2026
Цветомир Николов: Carlyle най-вероятно ще оперира "Лукойл" само ф...
19:43 / 29.01.2026
Дъжд, сняг и още едно неприятно явление в следващите 24 часа
19:45 / 29.01.2026
Учениците в Несебър преминават към едносменен режим на обучение
17:19 / 29.01.2026
Грипът в Бургаско отстъпва! Запознайте се с последните данни
14:45 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.