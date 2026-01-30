Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Кметът на Бургас Димитър Николов обяви, че морският град е провел разговори за провеждане там на турнира от Волейболната лига на нациите, който България ще приеме през сезон 2027. 

"Разговаряхме с Българската федерация по волейбол Бургас следващата година да бъде домакин на турнира Лига на нациите. Тепърва предстоят допълнителни разговори, ще бъдат взети решения по домакинството и финансовото обезпечение на спортното събитие. Това допълнително ще стимулира интереса на децата и младите хора към волейбола и спорта като цяло“, заяви той. 

Това означава, че Бургас, с "Арена Бургас" като съоръжение, е основен фаворит за спечелване на домакинството. Останалите, които ще се борят за приемане на надпреварата са София, Варна, Русе и Пловдив. Причината е, че в тези градове има подходящи големи зали, които могат да поберат повече зрители, за да гледат срещите на световните ни вицешампиони.