Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (2)
Александър Николов: Целим се в златото
Автор: Георги Куситасев 12:14Коментари (0)149
© volleyballworld.com
Българската мегазвезда Александър Николов беше много щастлив след класирането на финал на Световното първенство по волейбол за мъже, което продължава във Филипините. 

Това е първо класиране на страната ни на подобен финал от 1970-а година насам! 

"Невероятно е наистина, не мога да повярвам, благодаря ви. Утре излизаме на финал. Целим се в златото, но и друг медал ще бъде успех“, заяви Николов, който вкара уникалните 31 точки! 

"Да, винаги съм казвал, че момчетата правят всичко възможно, за да ме поставят в най-добри условия, особено в днешния мач“, коментира още звездата на България.

"Страшно много ви благодаря. Прибираме се медалисти, утре излизаме да оцветим в злато медала, обичаме ви“, завърши Николов на чист български език.
Още по темата: общо новини по темата: 219
27.09.2025
27.09.2025
25.09.2025
17.09.2025
15.09.2025
15.09.2025
предишна страница [ 1/37 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Стоичков към волейболистите и Любо Ганев: Донесете ни титлата, лъвове!
 Селекционерът на България: Не трябва да отпускаме газта
 След 55 години! България отново на финал на Световно първенство по волейбол за мъже
 БФС премести мача на Несебър в неделя
 Локо Пловдив и Левски ще търсят трите точки

Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: