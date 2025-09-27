Александър Николов: Целим се в златото

© volleyballworld.com Българската мегазвезда Александър Николов беше много щастлив след класирането на финал на Световното първенство по волейбол за мъже, което продължава във Филипините.



Това е първо класиране на страната ни на подобен финал от 1970-а година насам!



"Невероятно е наистина, не мога да повярвам, благодаря ви. Утре излизаме на финал. Целим се в златото, но и друг медал ще бъде успех“, заяви Николов, който вкара уникалните 31 точки!



"Да, винаги съм казвал, че момчетата правят всичко възможно, за да ме поставят в най-добри условия, особено в днешния мач“, коментира още звездата на България.



"Страшно много ви благодаря. Прибираме се медалисти, утре излизаме да оцветим в злато медала, обичаме ви“, завърши Николов на чист български език.