Селекционерът на България: Не трябва да отпускаме газта

© volleyballworld.com Джанлоренцо Бленджини стои здраво стъпил на земята въпреки факта, че воденият от него тим на България се класира за финала на Световното първенство по волейбол за мъже.



"Лъвовете", които са най-младият тим на Мондиала във Филипините, сразиха днес Чехия, за да стигнал първи финал на подобен форум през 21-и век!



"Означавам, че съм получил това, за което съм натискал по време на цялата подготовка, по време на всеки тренировъчен ден. Получавам отговор за това, което исках. За тези момчета е толкова важно да получаваме този знак, че отборът се подобрява. Те умеят да страдат и да се задържат на полето, независимо от резултата. Днес не показахме най-добрия волейбол, на който сме способни, особено на сервис, но намерихме различни решения. Сега ни остава да мислим за утре и трябва да вложим цялата си ментална енергия“, започна Бленджини.



"Това е работата на треньора, напълно нормално е. След края на състезанието може да почивам, сега още не. По време на състезание не трябва да отпускаш газта“, категоричен беше специалистът преди големия финал утре.