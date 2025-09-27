След 55 години! България отново на финал на Световно първенство по волейбол за мъже

© en.volleyballworld.com Мъжкият национален отбор на България ще играе отново на финал на Световно първенство след 55 години.



Единственият досега такъв случай бе на шампионата в България през 1970 година, когато българският тим отстъпва злощастно на тима на ГДР.



На полуфиналите на Световното във Филипините избраниците на Джанлоренцо Бленджини победиха приятната изненада на турнира Чехия с 3:1 гейма (25:20, 23:25, 25:21, 25:22)



Двата тима започнаха равностойно мача, но след спечелени няколко по-дълги разигравания българският тим поведе с 13:10 точки.



Чехите успяха да реагират и обърнаха до 15:14 точки в своя полза.



Последваха силни минути за българските национали и тимът ни поведе със 17:16 точки.



Двата тима продължиха да играят точка за точка преди България да поведе с 22:18.



Избраниците на Джанлоренцо Бленджини не изпуснаха контрола до края на частта и я спечелиха с 25:20 точки.



Втората част също тръгна равностойно, като съперникът успя да поведе с 10:8, а след това и с 13:10 точки. Това накара селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини да вземе прекъсване.



Битката продължи, като Чехия стигна до 17:14 в своя полза.



България намали изоставането до 16:17 точки.



Дебненето между двата отбора продължи, като българите успяха да стигнат до 20:20 точки.



Чехия успя да поведе с 23:21 точки. След това съперникът успя и да затвори гейма от втори опит и 25:23.



Тимът на Чехия стартира третата част окрилен от успеха си във втория гейм. Съперникът успя да поведе с 9:7 точки.



Българите доведоха нещата до 11:11 точки, след което взеха и минимален аванс за 14:12.



Размяната на точки продължи до 22:19 точки след поредна силна изява на Александър Николов.



До края на частта българите запазиха контрола и спечелиха гейма с 25:21, затваряйки частта от втора възможност.



В четвъртия гейм тимът на Чехия се държа плътно до българите до 18:16 точки.



След това българите продължиха да контролират развоя на двубоя и поведоха с 21:18.



Чехите не се дадоха и намалиха до 21:20.



Селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини се намеси с прекъсване, което даде резултат.



Българите дръпнаха с 23:20, за да затворят гейма с 25:22 от втора възможност.



Пореден страхотен мач направи Александър Николов, който завърши с 31 точки. Капитанът Алекс Грозданов добави 12. Аспарух Аспарухов помогна с 10 точки.



За Чехия Лукас Васина приключи със 17 точки.



В мача за титлата България среща победителя от полуфинала между Полша и Италия.