Безплатен велотур в Бургас на 6, 7 и 8 майОбщина Бургас и Burgas Free Tour, със съдействието на специалността "Културно наследство на българското Черноморие“ към бургаския филиал на Национална художествена академия, организират на 6, 7 и 8 май от 11:00 ч. специален градски велотур по повод Giro d’Italia, съобщиха от Община Бургас.

Събитието ще даде възможност на жители и гости на града да опознаят Бургас по активен, устойчив и различен начин.

Велотурът съчетава движение, култура и градски истории, като преминава през едни от най-емблематичните места в града. Маршрутът започва от Централна ЖП гара Бургас и продължава през Кулата на фаропазача, Магазия 1, Фара на Морска гара, Галерия-музей "Георги Баев“, Морското казино, Къщата на Георги Духтев, Пантеона, Експозиционен център "Флора“ и завършва при Бургаските солници.

Гости и жители на града ще могат да се включат в тура както със собствени велосипеди, така и с електрическите велосипеди на Община Бургас, които са достъпни за наемане.

По време на обиколката участниците ще чуят любопитни факти и малко познати истории за морската идентичност на Бургас, развитието на пристанището, архитектурното наследство на града, Морската градина и природното богатство на Атанасовското езеро. Турът ще покаже Бургас не само като домакин на голямо спортно събитие, но и като град с характер, история и силна връзка между море, култура и природа.

Събитието е подходящо както за любители на колоезденето, така и за хора, които искат да открият града от нова перспектива. Обиколката ще бъде с умерено темпо и ще бъде безплатна за участниците.

Детайли за събитието:

Начало: Централна ЖП гара Бургас

Финал: Бургаските солници

Дати: 6, 7 и 8 май

Час: 11:00

Участие: с регистрация (чрез баркода на визията)