Двама се пребиха с АТВ в Слънчев бряг

© В петък около 16:00 ч. в близост до х-л "Славянски“ в Слънчев бряг, поради движение с несъобразена скорост самостоятелно катастрофира четириколесно МПС – АТВ, управлявано от 18-годишен младеж от Пазарджик, с който се придвижвала и 24 годишна жена от село Ханово.



Двамата са получили натъртвания, а след преглед в УМБАЛ – Бургас напуснали здравното заведение.