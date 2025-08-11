Новини
Двама се пребиха с АТВ в Слънчев бряг
Автор: Иван Сотиров 15:47
©
В петък около 16:00 ч. в близост до х-л "Славянски“ в Слънчев бряг, поради движение с несъобразена скорост самостоятелно катастрофира четириколесно МПС – АТВ, управлявано от 18-годишен младеж от Пазарджик, с който се придвижвала и 24 годишна жена от село Ханово.

Двамата са получили натъртвания, а след преглед в УМБАЛ – Бургас напуснали здравното заведение.








