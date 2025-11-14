Това са номинираните за "Художник на годината" - 2025 в Бургас
Победителят ще бъде определен от 11-членно жури, в което влизат председателят Добеин Вътев, членове на Управителния съвет на Дружеството на бургаските художници, директорът и представител на БХГ "Петко Задгорски“, заместник-кметът по култура на Община Бургас Диана Саватева, както и миналогодишният носител на отличието – Димо Колибаров.
Престижното отличие се реализира под патринажа на кмета Димитър Николов.
Наградата "Художник на годината“ има за цел да отличи най-активните и значими творчески постижения в областта на изобразителното изкуство в региона през последните 12 месеца. Името на носителя ще бъде обявено по време на церемония, която традиционно събира представители на културните институции, артисти и почитатели на изкуството.
Картини на едни от най-изявените бургаски художници са изложени в Заседателната зала на Община Бургас
