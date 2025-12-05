По-традиция на Никулден в Бургас се връчват званията "Почтен гражданин". През тази година с тази чест бяха удостоени шестима души. Това са големият актьор Руси Чанев, доц. Димо Колибаров, доц. Николай Ралев, комикът Димитър Рачков, проф. Иво Керемедчиев (посмъртно) и Алек Попов (посмъртно), предаде репортер наСъс специалното отличие - "Ключът от кулата“ бе удостоен Теодор Стоев (посмъртно), който със собствени средства изгради изцяло обновения храм "Св. Троица“ в парк "Славейков“ ."Медал за достойна служба“ бе връчен на Златка Атанасова, дългогодишен доброволец и обучител по първа помощ, помогнала на хиляди бургазлии. Посланик на корейската култура и активнаобществена фигура.Отличията връчиха кметът Димитър Николов и председателя на Общинския съвет Михаил Хаджиянев, в присъствието на областния управител Владимир Крумов. "Бургас е на прага на едно от най-значимите си постижения – откриването на Детската болница "Св. Анастасия“, която е инвестиция в живот, здраве и бъдеще. Градът ни прави голям скок в образованието – университетите се развиват, откриват нови специалности, а броят на студентите расте с над 20%. Строим модерен студентски кампус в кв. "Хоризонт“, защото Бургас привлича млади хора и се нуждае от нови пространства за знание и развитие. Ние сме сред малкото градове с положителен механичен прираст и това ни задължава да продължим да строим ясли, детски градини, училища и инфраструктура. Работим за Южния обход, за свързаност чрез мост над езерото и за нови индустриални зони върху 600 декара терен за бизнеса. Успешно защитихме града от водна криза чрез ремонта на ВиК мрежата. Културата остава живият пулс на Бургас – кандидатстваме за Европейска столица на културата, а препълнените школи и новият Младежки културен център доказват голямата енергия на града. Бургас не се оплаква – Бургас работи и върви напред!“, заяви във вдъхновяващото си тържествено слово кметът Димитър Николов.Председателят на Общински съвет Бургас Михаил Хаджиянев поздрави всички общински съветници, официални гости и жители на града с трогателни думи за Бургас, неговият дух и визия за бъдещето. "Има градове, които просто вървят с времето. Има и такива, които го променят, водят го напред и понякога го изпреварват. Бургас е един от тях. Макар и исторически млад, нашият град носи мъдрост и търпение. Може би защото още от своето начало е знаел как да приема различните, да отвръща на непознатото с човечност и толерантност.Бургас ще продължи да бъде убежище за красиви умове и таланти, тяхно пристанище и съюзник. Защото Бургас е град на бъдещето. Гордейте се! Честит празник! Нека Свети Николай ни закриля! За мен е чест да бъда един от вас – бургазлии!",каза Хаджиянев.Областният управител Владимир Крумов също отправи официално слово към общинските съветници и всички бургазлии. "Всеки Никулден ми напомня защо Бургас е толкова специално място за живеене. Тук хората умеят да се обединяват, да помагат и да пазят града си така, както се пази дом. Радвам се, че всеки ден работя и живея сред тази енергия. Честит празник, Бургас! Нека Свети Николай Чудотворец ни закриля! Бъдете здрави!", заяви Крумов на Тържествената сесия.