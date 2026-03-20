Месец преди последните парламентарни избори през октомври 2024 г. са били образувани 4 досъдебни производства, а сега те са 41. Тогава са били задържани 3 лица, докато в момента броят им е 26. За същия период са били издадени 23 протокола, а сега те са 165. Данните обяви в Бургас министърът на вътрешните работи Емил Дечев, предаде репортер на Burgas24.bg.

"Тези цифри красноречиво показват, че ние не само говорим, а и действаме“, обобщи той.

Цената за глас е различна в отделните райони на страната. "Не бива да се забравя, че тези хора са изобретателни и по различни начини осъществяват т.нар. купуване на гласове. То може да става чрез пари в брой, чрез опрощаване на вересии в хранителни магазини, чрез покриване на дълго бавени задължения, чрез дърва за огрев и др.“, добави Дечев.