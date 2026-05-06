Както Burgas24.bg съобщи за първи път в историята, легендарната колоездачна обиколка на Италия – Giro d’Italia, избира България за своето голямо начало - Grande Partenza. Бургас е градът, който ще посрещне финала на първия етап и старта на втория етап от обиколката.

В дните от 6 до 9 май се налага временна организация на движението. Част от улиците ще бъдат затворени, ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт.

На 7 май ще бъдат затворени улиците:

Ул. "Адам Мицкевич“ – ще бъде затворена за движение през цялото денонощие;

Участъкът на бул. "Демокрация“ от ул. "Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. "Сан Стефано“ - ще бъде затворен за движение от 10:00 часа на 07 май до 21:00 часа на 08 май.

От 10:00 ч. до края на деня следните линии на общинския превозвач "Бургасбус“ ще минават по изменени маршрути

линия 11 – ще се движи без промяна до ул. "Константин Величков“, след което продължава по бул. "Сан Стефано“, ул. "Христо Ботев“, ул. "Цар Петър“ и след Терминал Юг продължава по редовния маршрут

няма да се обслужват спирки: Сан Стефано, Ген. Гурко и Булаир

линия 12 – ще се движи без промяна до Терминал Юг, след което продължава по ул. "Цар Петър“, ул. "Христо Ботев“, бул. "Сан Стефано“, ул. "Константин Величков“, след което продължава по редовния си маршрут

няма да се обслужват спирки: Булаир, 24-ти пехотен черноморски полк (до Пантеона)

линия 8

- от Автогара Запад вместо по бул.“Сан Стефано“ ще се движи по бул. "Мария Луиза“, надлез "Индустриална“ , след което продължава по утвърдения маршрут

няма да се обслужват спирки: Дебелт, Гладстон, Оборище, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир, Транспортна болница, Иван Вазов

- от кв. Горно Езерово – движи се без промяна на маршрута до надлез "Индустриална“, след което продължава по бул. “Мария Луиза" до Автогара Запад

няма да се обслужват спирки: Иван Вазов, Терминал Юг, Булаир, 24-ти черноморски пехотен полк, Константин Величков, Оборище, Шейново, Дебелт

линии Б11 и Б12

- от Изгрев и Славейков Автобусите се движат без промяна на маршрута до бул. "Демокрация“, след което продължават по бул. “Сан Стефано" , ул. “Христо Ботев“, бул. "Иван Вазов“ и продължават по редовния маршрут

няма да се обслужват спирки: Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир

- от Меден рудник – движат се без промяна на маршрута до бул. "Иван Вазов“, след което продължават по ул. "Цар Петър“, ул. “Христо Ботев" , бул. “Сан Стефано" , бул. “Демокрация" и продължават по редовните маршрути

Няма да се обслужват спирки: Терминал Юг, Булаир, Ген. Гурко

линия 15

- от Автогара Юг Автобусите се движат по ул. "Цар Петър“, ул. "Христо Ботев“, бул. "Сан Стефано“, бул. "Демокрация“, след което продължават по редовния си маршрут

няма да се обслужват спирки: Булаир, Ген. Гурко

- от кв. Сарафово -Движат се без промяна на маршрута до бул. "Демокрация“, след което продължават по бул. "Сан Стефано“, ул. "Христо Ботев“, ул. "Цар Петър“ до Автогара Юг

няма да се обслужват спирки: Сан Стефано, Ген. Гурко и Булаир

линия Бургас - Поморие

- от Автогара Юг –Автобусите ще се движат по ул. "Цар Петър“, ул. "Христо Ботев“, бул. "Сан Стефано“, ул. "Константин Величков“, след което продължават по редовния маршрут

от Поморие – без промяна на маршрута до бул. "Демокрация“, след което продължават по бул. "Сан Стефано“, ул. "Христо Ботев“, ул. "Цар Петър“ до Автогара Юг

няма да се обслужват спирки: Сан Стефано, Ген. Гурко и Булаир

ВАЖНО: Автобусите ще спират на всички съществуващи спирки на градския транспорт по изменените маршрути.

За удобство на бургазлии и гостите на града, в дните от 6 до 9 май Община Бургас и нейни партньори осигуряват няколко буферни паркинга, които могат да се ползват напълно безплатно.

От 6 до 9 май безплатно ще може да се паркира на: - Част от паркинга на "Метро“ - Част от паркинга на БИЛЛА Трапезица На 8 и 9 май ще можете да пракирате безплатно на:

- Вторият етаж на мол "Гранд Плаза“

- паркингът на БДУ "Проф. д-р Асен Златаров“. На 8 и 9 май като буферни паркинги ще бъдат обособени и крайните десни платна на: - Ул. "Одрин“ (между "Трапезица“ и бензиостанция "Лукойл“) - Бул. "Сан Стефано“ ( между бул. "Стефан Стамболов“ и ул. "Демокрация“)

На 7 и 8 май паркирането в синята и зелената зона на Бургас няма да се таксува.

Паркингът на ул. "Гурко“ ще бъде използван от екипите на участниците. Затова източната му част ще бъде затворена от 1 до 9 май, като в този период няма да има почасово паркиране.

Достъп до паркинга ще имат само абонатите с активен абонамент в западната му част.