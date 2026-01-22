Благой Георгиев и Мария-Луиза искат да се изнесат да живеят в лъскавия Дубай.
Там моделката щяла да подхваща бизнес свързан с разпространението на хранителни добавки от ново поколение. Докато подготвят голямата промяна, бившият национал очевидно прави и лични жертви в името на връзката им - започнал да води зумба треноривки.
След края на първата тренировка, футболистът излязъл буквално изцеден, въпреки че е професионален спортист и спазва строг хранителен режим. Междувременно той не спира с телевизионните си ангажименти и разкри, че ще бъде гост-жури в новия риалити формат "Вече играеш...Стоичков", пише "Галерия".
Благо Джизъса се мести в Дубай
Още по темата
/
Завърна се в bTV
20.01
Сашо Кадиев с нов прякор
20.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Икономичният режим на бойлера
23:24 / 21.01.2026
Той разплака Аня Пенчева и бе изяден в "Мамник"
15:50 / 21.01.2026
Джей Ди Ванс ще става баща за четвърти път
15:11 / 21.01.2026
Свинската мас е по-полезна от маслото
12:35 / 21.01.2026
Шерминатора бързо си намери нов
12:25 / 21.01.2026
Валери Божинов иска трето дете
12:02 / 21.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.