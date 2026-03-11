На 11 февруари вълнуващият концерт "Ще ти говоря за любов“ в Зала 11 на НДК, изпълнена с публика от няколко поколения, отбеляза 80 години от рождението на голямата певица и композитор Мария Нейкова. Вечерта събра на една сцена Йорданка Христова, Мими Иванова, Михаил Белчев, Росица Кирилова… Прозвучаха любими песни, които десетилетия наред не слизат от ефира. Сред гостите в залата беше и синът на певицата – Цветин, който днес е успешен бизнесмен.Мария Нейкова остава в историята не само като изпълнител на "Вървят ли двама“ и други хитове, но и като автор на близо 100 песни. Родена на 21 декември 1945 г. в Пловдив, а кариерата ѝ тръгва стремглаво в края на 60-те години. Печели награди на "Златният Орфей“, става солистка на оркестър "София“, създава песни, които звучат и до днес.Съдбата ѝ обаче е белязана от тежки удари. На 21 декември 1971 г., на рождения си ден, тя оцелява по чудо в самолетната катастрофа, при която загиват 30 души, сред които е близката ѝ приятелка Паша Христова. След трагедията Нейкова никога повече не празнува рождения си ден. Години по-късно, отново на 21 декември, при нелеп инцидент умира съпругът ѝ Недялко. "Когато мъжът ми си отиде, светът се обърна. Такава болка не бях изпитвала“, казва тя малко преди собствената си кончина. Мария Нейкова си отива на 1 август 2002 г. в съня си."С Мария бяхме най-близки, защото бяхме от Пловдив и се познавахме от младини. След като Паша си отиде, останахме с Мария“, разказа Мими Иванова пред "Ретро“ след концерта."За приятелите си тя беше Маца. Защото беше такава една гальовна като котка. С нейната ласкава, закачлива усмивка и този хубав поглед, един изключително добър човек, нежен, премерен, толерантен, без много амбиции като че ли. С един много сочен, много интересен тембър. Беше винаги усмихната, с чувство за хумор, като че ли не мога да се сетя да е била ядосана на нещо“.По думите ѝ трите – Мария, Паша и тя – били неразделни. Мими Иванова разказа и за последното участие на Нейкова – на концерт в Летния театър в Бургас. "Не беше се появявала от много време на сцена и това беше събитие. Излезе сама с китарата и започна да пее "Вървят ли двама“. Мина ток през публиката. Всички замлъкнаха. Аплодисментите бяха невероятни. Сякаш хората усетиха, че това ще е последното ѝ излизане на сцена“, казва Мими.Мария Нейкова преживяла много тежко смъртта на съпруга си Недялко. "Беше съсипана, направо срутена. Не можа да го преодолее по никакъв начин. Винаги имаше тази нотка на депресия. И сякаш това ѝ попречи да се изправи“, смята Иванова.Мими си спомня, че Маца била самотна, все се уговаряли да се видят и все не намирали време. Новината за смъртта ѝ заварва Мими на морето. Плакала с часове. "Толкова плаках. После излязох и дълго се разхождах по брега и ми беше ужасно тъжно. Трябва да казваме на хората навреме колко ги обичаме“, казва тя. И добавя, че много талантливи артисти не се почитат приживе. "А трябва да чувстват, че са дали много, че са ценни, докато са живи“.Според нея Мария Нейкова така и не е осъзнала колко голяма певица е. "Тя не се усещаше звезда. Не разбра какво имаше. А днес млади хора знаят поне две от нейните песни. Това е огромно признание“, категорична е Мими.