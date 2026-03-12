Петя Буюклиева: Болката стяга сърцето и гърлото ми
"Жената на всички времена", както често я наричат, ще разкаже за личните битки, които стоят зад силата и неизчерпаемата енергия, с които публиката я свързва.
Певицата ще говори откровено и за тайната на дългия си брак със съпруга си Тони Георгиев – връзка, която устоява вече повече от четири десетилетия. Двамата са преминали през моменти, които самата тя определя като "шокиращи", но са успели да запазят огъня помежду си.
Голямата изненада в интервюто обаче ще бъде разказът за нейния син. Вместо светлините на прожекторите, той е избрал тишината на лабораториите в Швейцария. Там младият български учен работи върху разработването на революционни лекарства – под зоркия и горд поглед на своята майка звезда.
Петя Буюклиева ще се върне и към най-тежката загуба в живота си – смъртта на своята майка. И ще разкаже как е намерила сили да прости на жената, причинила трагедията, и какво се е случило след този съдбоносен акт на милосърдие.
Припомняме, че на 14 октомври 2002 г. тя губи майка си на пътя – блъсната от 17-годишно момиче.
"Вече 20 години минаха от това трагично събитие, но болката стяга сърцето и гърлото ми. Времето не лекува – никой и нищо не може да замени твоята майка. Предната вечер си говорихме как ще празнуваме 20 години от сватбата ми със съпруга ми. А на другата сутрин баща ми се обади, за да ми каже, че мама вече я няма", сподели певицата през сълзи преди време в "120 минути".
Годините обаче носят и нова светлина. През 2023 г. за Буюклиева идва една от най-големите радости – сбъдва се мечтата ѝ да има внучка.
"Няма да престана да благодаря на Бог и Света Богородица за тази благословия!", написа певицата в социалните мрежи, споделяйки щастието си.
