Американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранския отговор на щатското предложение за условията за спиране на войната в Близкия Изток го определи като "напълно неприемлив“, съобщи "Асошиейтед прес".

По-рано вчера Пакистан, който е медиатор в преговорите, получи официалния отговор на Техеран и го предаде на Вашингтон.

Отговорът на азиатците подчертава нуждата от спиране на войната на всички фронтове и вдигане на санкциите срещу Техеран, предаде иранската полуофициална информационна агенция Тасним, цитирана от Ройтерс.

Агенцията също така цитира източник, според когото условията на азиатците включват "иранско управление на Ормузкия проток, ако бъдат поети определени ангажименти от САЩ", без да се уточнява за какви ангажименти става въпрос.

Според други източници, цитирани от "Уолстрийт джърнъл", Техеран е предложил да разреди част от обогатения си уран, а останалото количество да бъде прехвърлено в друга държава.