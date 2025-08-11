ЗАРЕЖДАНЕ...
|Млада шофьорка направи голяма беля в Карагеоргиево
Пострадали са водачката на автомобила, както и нейната 23-годишна спътница от село Карагеоргиево. Те са получили повърхностни наранявания. Прегледани са в болница "Сърце и мозък“ и са освободени за домашно лечение.
Още новини от Регионални новини:
Ето какво е състоянието на пострадалите в тежката катастрофа на А...
12:31 / 11.08.2025
Младеж на тротинетка помете момченце в Слънчев бряг
12:18 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
Пожарът край средецкото село Сливово е локализиран
10:11 / 11.08.2025
Четвърти ден продължава битката с пожара край Сунгурларе
08:22 / 11.08.2025
Той носи храна и вода на пожарникари и доброволци, борещи се с пл...
21:54 / 10.08.2025
Виж още:
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Нос "Червенка" в община Созопол е имот с отпаднала необходимост
19:39 / 09.08.2025
Денис Ризов се завръща, празнува голямо събитие
11:36 / 09.08.2025
МВР - Бургас издирва агресивна жена, ако я видите, звъннете на 112
15:47 / 09.08.2025
Ръст на случаите на салмонела и чревните инфекции по Черноморието
09:26 / 09.08.2025
Ад в Сунгурларе, огънят изпепелява всичко, десетки са евакуираните
13:59 / 09.08.2025
