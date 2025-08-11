Младеж на тротинетка помете момченце в Слънчев бряг

© В събота около 14:50 ч. в района на кръстовището до х-л "Феникс“ в Слънчев бряг тротинетка, управлявана от 18-годишен младеж от Симеоновград, поради движение с несъобразена с конкретните пътни условия скорост е блъснал шестгодишно момченце от Пловдив.



Детето е получило охлузни рани по десния крак и главата. То е прегледано в УМБАЛ – Бургас и е освободено за домашно лечение.