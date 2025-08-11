Битката на Кубрат Пулев с Майкъл Хънтър на път да пропадне

Все по-голяма става възможността двубоят между Кубрат Пулев и американеца Майкъл Хънтър да не се осъществи. 44-годишният българин трябваше да защитава "регулярната" си световна титла на Световната боксова асоциация срещу 37-годишният Хънтър на 21 август в щата Флорида, САЩ.
Известният американски промоутър Дон Кинг спечели търга за битката, давайки 1.1 милиона долара.
Оказва се обаче, че Хънтър ще се бие със сънародника си Джарел Милър на 11 септември в Лас Вегас, а срещата им ще бъде част от галавечвер, която да подгрее дългоочаквания двубой между Саул Алварес и Терънс Кроуфорд на 13 септември отново в Лас Вегас.
Това, разбира се, не се е харесало на 93-годишният Дон Кинг, който е изпратил официално писмо до организаторите на потенциалния двубой Хънтър - Милър, с което иска да спре провеждането на изцяло американския сблъсък. Кинг има договор с Хънтър и съществува огромна вероятност да се стигне до съда - нещо напълно типично за Дон Кинг.
Важно е да се уточни, че в официалния сайт на WBA сблъсъкът между Кубрат Пулев и Майкъл Хънтър вече не фигурира в списъка в предстоящи мачове.
Самият Хънтър използва профила си в социалната мрежа "X", където е написал, че "Пулев и неговият отбор продължават да бягат от мача".
Pulev and his team continue to run. Joke! Boogieman problems.— Michael Hunter ll (@MichaelHunterII) August 8, 2025