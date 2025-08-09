ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Два шведски самолета също се включват в гасенето на огнения ад край Славянци
На терен, в момента, има един хеликоптер, като се чака да пристигне и втори,както и в борбата с огъня да се включат два самолета от Швеция, които всеки момент трябва да кацнат на летище Бургас. Те ще пълнят вода от язовир Камчия.
Няма изгорели стопанства. Засега са изгорели гористи местности, ниви и много декари лозя, което е пагубно за региона.
Няма пострадали хора, няма евакуирани от нито едно населено място, с изключение на обитателите от дома за възрастни хора в с. Славянци. На този етап няма опасност за имуществоно на насението в пострадалите села и гр. Сунгурларе. Въпреки това ситуацията остава изключително тежка.
Задействан е кризисния щаб, който наблюдава обстановката и при необходимост ще се вземе решение за евакуация на населението от застрашени населени места.
На място са 6 противопожарни екипа, които заедно с доброволци се борят с огнената стихия. Целият общински, областен и държавен ресурс са средоточени в борбата с огъня. На място са представители на различни държавни институции.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
21 напълнолетни бяха засечени по нощните заведения по морето
16:15 / 09.08.2025
Съдът в София реши за тримата, които пласираха фалшиво евро
16:07 / 09.08.2025
Лоша новина за пожара на АМ "Тракия"
15:34 / 09.08.2025
Единият от издирваните за най-голямата нелегална фабрика за цигар...
15:36 / 09.08.2025
Огромен пожар гори край Сунгурларе: Огънят застрашава да навлезе ...
13:42 / 09.08.2025
Военното министерство няма точен график кога ще пристигнат остана...
13:37 / 09.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Морето в Бургас е "пералня"!
16:54 / 07.08.2025
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета