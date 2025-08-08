Новини
Meteo Bulgaria: За нищо на света не правете това
Автор: Екип Burgas24.bg 17:12
©
Карта на пожароопасността за 10 август
Освен че температурите отново ще достигнт 40°С, в следващите две седмици предстои и дълъг период без валежи, с което от ден на ден рискът от пожари ще става все по-повсеместно екстремен. За нищо на света НЕ ПАЛЕТЕ ОГЪН!. Това съветват от Meteo Bulgaria.

Междувременно от "Зелени Балкани" преброиха изгорели 32 бели щъркела и 6 костенурки.



