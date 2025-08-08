ЗАРЕЖДАНЕ...
|Много слънце ни очаква днес
В планините ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност, но почти без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.
По Черноморието ще бъде слънчево, но ветровито. След обяд по южното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но валеж е малко вероятен. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Още новини от Национални новини:
Дебора след излизането на Георги от ареста: Цялата треперя, откак...
22:41 / 07.08.2025
Трик със 100 лева може да превърне магазините и аптеките в безпла...
20:11 / 07.08.2025
Как се унищожават контрабандните цигари и заловените наркотици?
20:12 / 07.08.2025
Георги на излизане от ареста: Искам да си видя детето, нищо друго...
19:10 / 07.08.2025
КРС с важен апел към местната власт във връзка с пожарите в стран...
17:35 / 07.08.2025
Българските проститутки вече таксуват в евро
16:43 / 07.08.2025
Плажът в Бургас се изпразни за минути
15:50 / 06.08.2025
Проф. Кантарджиев говори за човекоядната бактерия
12:27 / 06.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Хотелиер от Слънчев бряг: Загубихме руския пазар, но спечелихме нов
14:02 / 06.08.2025
Ето го Георги от касапницата до "Т-Маркет" в Бургас
11:15 / 06.08.2025
Мълнии предизвикаха пожар в Бургас
16:07 / 06.08.2025
