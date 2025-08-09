ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Огромен пожар гори край Сунгурларе: Огънят застрашава да навлезе в близко село
Пламъците са обхванали смесена гора между Сунгурларе и Славянци.
Жители на Славянци предупреждават, че огънят вече навлиза в населеното място. Близо десет екипа на пожарната, горски служители и доброволци се борят с огнената стихия. Обстановката се усложнява от силния вятър.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 194
|предишна страница [ 1/33 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Адът в Солинген: Семейството, което оцеля по чудо, след като падн...
11:37 / 09.08.2025
Сменяме левове в евро в 2203 пощенски станции
11:33 / 09.08.2025
Бащата на Сияна: Експертизата за катастрофата е дискредитирана - ...
11:33 / 09.08.2025
Лоша новина за цената на олиото
11:31 / 09.08.2025
Ръст на случаите на салмонела и чревните инфекции по Черноморието...
09:26 / 09.08.2025
Гроздан Караджов за скандалния случай на летището в София: Няма д...
09:27 / 09.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Морето в Бургас е "пералня"!
16:54 / 07.08.2025
Преди 87 години официално откриват тази емблематична за Бургас сграда
12:12 / 07.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета