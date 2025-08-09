ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Пети хеликоптер се включи с гасенето на огнения ад в Сунгурларско
Около 16.30 часа огънят беше овладян, но малко по-късно землището около с. Балабанчево беше обхванато отново от пламъци. Борбата с огъня продължава, обстановката продължава да е тежка.
В гасенето по въздух участват два шведски самолета и два военни хеликоптера, към които се присъединява трети.
На терен са и много пожарникари, доброволци и горски служители.
Дом за възрастни хора беше евакуиран
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Два шведски самолета също се включват в гасенето на огнения ад кр...
17:20 / 09.08.2025
21 напълнолетни бяха засечени по нощните заведения по морето
16:15 / 09.08.2025
Съдът в София реши за тримата, които пласираха фалшиво евро
16:07 / 09.08.2025
Лоша новина за пожара на АМ "Тракия"
15:34 / 09.08.2025
Единият от издирваните за най-голямата нелегална фабрика за цигар...
15:36 / 09.08.2025
Огромен пожар гори край Сунгурларе: Огънят застрашава да навлезе ...
13:42 / 09.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Морето в Бургас е "пералня"!
16:54 / 07.08.2025
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета