Още един хеликоптер от базата в Ново село се включи в гасенето на пожара в Сунгурларско, съобщават от общината в Сунгурларе.



Около 16.30 часа огънят беше овладян, но малко по-късно землището около с. Балабанчево беше обхванато отново от пламъци. Борбата с огъня продължава, обстановката продължава да е тежка.



В гасенето по въздух участват два шведски самолета и два военни хеликоптера, към които се присъединява трети.



На терен са и много пожарникари, доброволци и горски служители.



Дом за възрастни хора беше евакуиран