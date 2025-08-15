Новини
Бургаският съд решава за шофьора, помел двама на мотопед край Ахелой
Автор: Иван Сотиров 12:22Коментари (0)136
© Burgas24.bg
Шофьорът, който помете двама души, возещи се мотопед край Ахелой, бе конвоиран преди минути в Съдебната палата. Предстои Окръжен съд – Бургас да определи мярката за неотклонение спрямо 59-годишния несебърлия, предаде репортер на Burgas24.bg.

Припомняме, че управлявания от него "Ланд Роувър Фриландер" се сблъска в късните часове на 12 август с мотопед "Пежо". При инцидента почина 77-годишна софиянка. Водачът на мотопеда и неин съпруг – на 77 години от София, бе настанен за лечение в болница "Сърце и мозък" с политравматизъм.

След допускане на катастрофата несебърлията напусна местопроизшествието и бе издирен допълнително от полицейските служители. Тестовете му за употреба на алкохол и наркотици бяха отрицателни.



