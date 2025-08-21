Оставиха в ареста шофьора, помел с джипа си двама на мотопед край Ахелой

© Мярка за неотклонение "задържане под стража“ потвърди Апелативен съд – Бургас спрямо Христо Бозанов - обвиняемият за катастрофа с мотопед на пътя Поморие – Несебър, при която загина възрастна жена, а съпругът й е тежко ранен.



Burgas24.bg припомня, че управляваният от 59-годишния несебърлия "Ланд Роувър Фриландер" се сблъска в късните часове на 12 август с мотопед "Пежо". При инцидента почина 77-годишна софиянка. Водачът на мотопеда и неин съпруг – на 77 години от София, бе настанен за лечение в болница "Сърце и мозък" с политравматизъм.



След допускане на катастрофата Бозанов напусна местопроизшествието и бе издирен допълнително от полицейските служители. Тестовете му за употреба на алкохол и наркотици бяха отрицателни.



Предвиденото наказание за това престъпление по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, б. "б“, вр. чл. 342, ал. 1 НК, според последните изменения на закона, е "лишаване от свобода“ от 10 до 15 години.



Въззивният съд счита, че от доказателствени източници по делото може да се извлече достатъчно информация за наличие на обосновано подозрение срещу обвиняемия за участие в деянието, за което е обвинен, и което са наказва с лишаване от свобода.



Въззивният състав подчертава в акта си, че в това производство, съдът извършва най-обща преценка на наличните доказателства, за да определи дали на пръв поглед подозрението има основание, без да обсъжда дали доказателствата са достатъчни за постановяване на осъдителна присъда.



По отношение на останалите предпоставки свързан със законосъобразността на мярката за неотклонение "задържане под стража“ съдът посочва, че доказателствата по делото потвърждават риска от укриване.



Обвиняемият е напуснал местопроизшествието, без да изпълни задължението си да остане и да окаже помощ на пострадалите. Той е установен впоследствие чрез активно издирване, включително преглед на видеозаписи, проследяващи движението на автомобила му. При задържането му са констатирани действия, насочени към заличаване на следи – държане на препарат "коресилин“ и опити за почистване на кръвни петна и следи от удара.



Фактът че произшествието е настъпило в тъмната част на денонощието, на главен и интензивно натоварен пътен участък между две населени места, при което изоставянето на пострадалите върху пътното е изложило живота им на изключително висок риск от последващо прегазване от други превозни средства, завишава обективно обществената опасност на деянието, отбелязват в определението си апелативните съдии.



Съдът посочва, че тежестта на санкцията може да мотивира обвиняемия да се укрие и да възпрепятства разследването, особено в началния му етап, когато рискът от укриване или извършване на ново престъпление е най-висок. Обстоятелствата, че Бозанов има постоянен адрес, има добри характеристични данни и е трудово ангажиран, не са от такова естество, че да изключат съществуващата опасност.



Настоящият въззивен състав намира, че към момента са налице достатъчно основания, оправдаващи ограничаването на принципа за зачитане на личната свобода на обвиняемия като задържането му е в съответствие с обществения интерес да се предотврати неговото укриване и евентуално ново противоправно поведение



Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.