Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Оставиха в ареста шофьора, помел с джипа си двама на мотопед край Ахелой
Автор: Иван Сотиров 16:36Коментари (0)82
©
Мярка за неотклонение "задържане под стража“ потвърди Апелативен съд – Бургас спрямо Христо Бозанов - обвиняемият за катастрофа с мотопед на пътя Поморие – Несебър, при която загина възрастна жена, а съпругът й е тежко ранен.

Burgas24.bg припомня, че управляваният от 59-годишния несебърлия "Ланд Роувър Фриландер" се сблъска в късните часове на 12 август с мотопед "Пежо". При инцидента почина 77-годишна софиянка. Водачът на мотопеда и неин съпруг – на 77 години от София, бе настанен за лечение в болница "Сърце и мозък" с политравматизъм.

След допускане на катастрофата Бозанов напусна местопроизшествието и бе издирен допълнително от полицейските служители. Тестовете му за употреба на алкохол и наркотици бяха отрицателни.

Предвиденото наказание за това престъпление по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, б. "б“, вр. чл. 342, ал. 1 НК, според последните изменения на закона, е "лишаване от свобода“ от 10 до 15 години.

Въззивният съд счита, че от доказателствени източници по делото може да се извлече достатъчно информация за наличие на обосновано подозрение срещу обвиняемия за участие в деянието, за което е обвинен, и което са наказва с лишаване от свобода.

Въззивният състав подчертава в акта си, че в това производство, съдът извършва най-обща преценка на наличните доказателства, за да определи дали на пръв поглед подозрението има основание, без да обсъжда дали доказателствата са достатъчни за постановяване на осъдителна присъда.

По отношение на останалите предпоставки свързан със законосъобразността на мярката за неотклонение "задържане под стража“ съдът посочва, че доказателствата по делото потвърждават риска от укриване.

Обвиняемият е напуснал местопроизшествието, без да изпълни задължението си да остане и да окаже помощ на пострадалите. Той е установен впоследствие чрез активно издирване, включително преглед на видеозаписи, проследяващи движението на автомобила му. При задържането му са констатирани действия, насочени към заличаване на следи – държане на препарат "коресилин“ и опити за почистване на кръвни петна и следи от удара.

Фактът че произшествието е настъпило в тъмната част на денонощието, на главен и интензивно натоварен пътен участък между две населени места, при което изоставянето на пострадалите върху пътното е изложило живота им на изключително висок риск от последващо прегазване от други превозни средства, завишава обективно обществената опасност на деянието, отбелязват в определението си апелативните съдии.

Съдът посочва, че тежестта на санкцията може да мотивира обвиняемия да се укрие и да възпрепятства разследването, особено в началния му етап, когато рискът от укриване или извършване на ново престъпление е най-висок. Обстоятелствата, че Бозанов има постоянен адрес, има добри характеристични данни и е трудово ангажиран, не са от такова естество, че да изключат съществуващата опасност.

Настоящият въззивен състав намира, че към момента са налице достатъчно основания, оправдаващи ограничаването на принципа за зачитане на личната свобода на обвиняемия като задържането му е в съответствие с обществения интерес да се предотврати неговото укриване и евентуално ново противоправно поведение

Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.



Още по темата: общо новини по темата: 7
15.08.2025 »
15.08.2025 »
14.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
След трагедията в Несебър: Адвокатите на задържаните скочиха срещ...
15:50 / 21.08.2025
Много велосипедисти и хора на тротинетки днес изгоряха в Бургас
15:18 / 21.08.2025
Ще тикнат ли зад решетките тримата, задържани след трагедията в Н...
14:09 / 21.08.2025
Бургазлия направи два удара и помисли, че му се е разминало
12:33 / 21.08.2025
Болница е осъдена да заплати по 100 000 лева на всеки от родители...
10:56 / 21.08.2025
Бургас надгражда системата си за електронно наблюдение за близо 4...
10:17 / 21.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственичка на ресторант в Крайморие: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
11:59 / 19.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Черен ден в Бургаско! Трима се удавиха в морето, борят се за живота на дете!
11:42 / 21.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:49 / 19.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Актуални теми
Матури 2025
Бойни спортове
Тежка катастрофа с жертва на пътя Бургас-Слънчев бряг
Световна черна хроника
Дете загина след падане от парашут в Несебър
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: