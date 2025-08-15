ЗАРЕЖДАНЕ...
|Оставиха в ареста шофьора, помел с джипа си двама на мотопед край Ахелой
Припомняме, че управляваният от 59-годишния несебърлия "Ланд Роувър Фриландер" се сблъска в късните часове на 12 август с мотопед "Пежо". При инцидента почина 77-годишна софиянка. Водачът на мотопеда и неин съпруг – на 77 години от София, бе настанен за лечение в болница "Сърце и мозък" с политравматизъм.
След допускане на катастрофата Бозанов напусна местопроизшествието и бе издирен допълнително от полицейските служители. Тестовете му за употреба на алкохол и наркотици бяха отрицателни.
