ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|CBS News: Зеленски може да присъства на срещата Тръмп-Путин в Аляска
Белият дом заяви по-рано тази седмица, че Тръмп е готов да се срещне както с Путин, така и със Зеленски, но в петък Тръмп намекна, че може да започне само със среща с Путин, като заяви пред репортери, че планира да "започне с Русия".
Американският президент също така заяви, че вярва, че "има шанс“ да организира тристранна среща с украинския и руския лидер.
Руският бизнесмен и съветник на Путин Кирил Дмитриев потвърди планираната среща в публикация в социалната мрежа X, в която не се споменава войната между Русия и Украйна. Той предложи САЩ и Русия да "си сътрудничат в областта на околната среда, инфраструктурата и енергетиката в Арктика и извън нея".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4463
|предишна страница [ 1/744 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Тръмп ще се срещне с Путин на 15 август
08:21 / 09.08.2025
Мними врачки завлякоха наивница с десетки хиляди евро
20:51 / 08.08.2025
Горски пожар бушува северно от Лос Анджелис, хиляди са евакуирани...
16:00 / 08.08.2025
Тръмп се отказа от плановете си за тристранни преговори с Путин и...
11:39 / 08.08.2025
Тръмп нанесе неочакван удар върху златните кюлчета на Швейцария
11:10 / 08.08.2025
Тихата криза в Япония
11:37 / 08.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Морето в Бургас е "пералня"!
16:54 / 07.08.2025
Преди 87 години официално откриват тази емблематична за Бургас сграда
12:12 / 07.08.2025
Коли полетяха в нива до АМ "Тракия"! Деца и жена са в болница!
14:23 / 08.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета