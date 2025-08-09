CBS News: Зеленски може да присъства на срещата Тръмп-Путин в Аляска

© Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин планират да се срещнат в Аляска на 15 август (петък), съобщи снощи в Truth Social американският лидер. Високопоставен служител на Белия дом е заявил пред CBS News, че плановете за срещата в петък все още не са окончателни и че все още е възможно украинският президент Володимир Зеленски да се включи по "някакъв начин" в срещата.



Белият дом заяви по-рано тази седмица, че Тръмп е готов да се срещне както с Путин, така и със Зеленски, но в петък Тръмп намекна, че може да започне само със среща с Путин, като заяви пред репортери, че планира да "започне с Русия".



Американският президент също така заяви, че вярва, че "има шанс“ да организира тристранна среща с украинския и руския лидер.



Руският бизнесмен и съветник на Путин Кирил Дмитриев потвърди планираната среща в публикация в социалната мрежа X, в която не се споменава войната между Русия и Украйна. Той предложи САЩ и Русия да "си сътрудничат в областта на околната среда, инфраструктурата и енергетиката в Арктика и извън нея".