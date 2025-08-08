ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Тръмп се отказа от плановете си за тристранни преговори с Путин и Зеленски
"Руският президент Владимир Путин не трябва да се среща с президента на Украйна Володимир Зеленски, за да се състои лична среща между лидерите на САЩ и Русия". Това заявява президентът на Съединените щати Доналд Тръмп в разговор с журналисти в Овалния кабинет.
"Не, той [Путин] не трябва, не“, подчерта Тръмп.
По този начин Тръмп опроверга информацията на ABC News и The New York Post, че Путин трябва да проведе преговори със Зеленски, преди да се срещне с него. Руският лидер допускаше възможността за разговор с украинския президент, но подчертаваше, че за това трябва да бъдат създадени определени условия.
Продължавайки диалога си с журналистите, Тръмп отбелязва, че лидерите на Русия и Украйна биха искали да се срещнат с него и че той ще направи всичко възможно, за да "спре кръвопролитието“.
"Не ми харесва дългото чакане“, добавя американският президент.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4459
|предишна страница [ 1/744 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Нови разкрития от Помпей: Хората са се завърнали да живеят там ма...
20:12 / 07.08.2025
Силно земетресение разтърси Гърция
14:07 / 07.08.2025
Спасиха българин от удавяне в Бяло море
13:05 / 07.08.2025
Кремъл: Путин и Тръмп ще се срещнат
13:04 / 07.08.2025
Пожари избухнаха на остров Тасос
12:13 / 07.08.2025
Каламарис: Българи въртят тарикатски бизнес на безплатни плажове ...
11:08 / 07.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Плажът в Бургас се изпразни за минути
15:50 / 06.08.2025
Проф. Кантарджиев говори за човекоядната бактерия
12:27 / 06.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Хотелиер от Слънчев бряг: Загубихме руския пазар, но спечелихме нов
14:02 / 06.08.2025
Ето го Георги от касапницата до "Т-Маркет" в Бургас
11:15 / 06.08.2025
Мълнии предизвикаха пожар в Бургас
16:07 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета