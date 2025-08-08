Тръмп се отказа от плановете си за тристранни преговори с Путин и Зеленски

© Доналд Тръмп опроверга информацията на американските медии, че Владимир Путин трябва да се срещне с Володимир Зеленски преди преговорите с него. Според съобщенията в The Wall Street Journal и The Telegraph, на Тръмп може да бъде предложено да закрепи контрола на Москва над част от териториите на Украйна в замяна на изтеглянето на войските от други райони. В Европа предстоящата среща между руския и американския лидер вече беше наречена "най-опасният сценарий за Украйна и целия свят“.



"Руският президент Владимир Путин не трябва да се среща с президента на Украйна Володимир Зеленски, за да се състои лична среща между лидерите на САЩ и Русия". Това заявява президентът на Съединените щати Доналд Тръмп в разговор с журналисти в Овалния кабинет.



"Не, той [Путин] не трябва, не“, подчерта Тръмп.



По този начин Тръмп опроверга информацията на ABC News и The New York Post, че Путин трябва да проведе преговори със Зеленски, преди да се срещне с него. Руският лидер допускаше възможността за разговор с украинския президент, но подчертаваше, че за това трябва да бъдат създадени определени условия.



Продължавайки диалога си с журналистите, Тръмп отбелязва, че лидерите на Русия и Украйна биха искали да се срещнат с него и че той ще направи всичко възможно, за да "спре кръвопролитието“.



"Не ми харесва дългото чакане“, добавя американският президент.