Тръмп ще се срещне с Путин на 15 август
08:21
Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин ще се проведе на 15 август в американския щат Аляска, предава Sky News.

Tова обяви американският президент в социалната мрежа Truth Social.

"Дългоочакваната среща между мен, като президент на Съединените щати, и президента на Русия Владимир Путин ще се проведе следващия петък, 15 август 2025 г., във великия щат Аляска. Допълнителни подробности ще бъдат обявени по-късно. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!“, обяви Тръмп.



